Pro Backup er en sikker og nem at bruge backup-app til populære cloud-apps som Airtable, Asana, ClickUp, monday.com og Trello. At bruge en cloud-app til at administrere din virksomhed kan være ret skræmmende, da det ofte er meget nemt at slette forretningskritiske oplysninger. Ved at have en robust, uafhængig backup af dine cloud-data beskytter du dit team mod utilsigtede eller ondsindede sletninger eller andre worst-case scenarier. Nøglefunktioner: * Let at bruge: Opret en forbindelse med din cloud-app, og vi tager os af alt andet. Det tager kun 1 minut at have dine sikkerhedskopier kørende. * Snapshots: Slå op og download snapshots af forskellige datatyper såsom opgaver, projekter, kommentarer, brugerdefinerede felter osv. * Gendan: Gendan data ved at oprette kopier fra dine sikkerhedskopierede data med blot et par klik. * Sikkert: Vi gemmer dine data i krypterede filer. Vi gemmer alt i EU, og vi overholder alle GDPR-love.

Websted: probackup.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pro Backup. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.