Easynote er arbejds- og samarbejdssoftware, hvor alle og hvor som helst kan styre deres daglige arbejde. Det er nemt og meget skalerbart til enhver industri eller virksomhed takket være dets unikke netsystem. Lige meget om du skal arbejde agilt, i tidslinje eller gridway, er Easynote det rigtige valg for dig. Så det er tid til at sige farvel til Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt og mange flere. Brug over 50 foruddefinerede skabeloner til at komme i gang på få sekunder. Administrer små projekter eller store virksomhedsprojekter sammen med dit team! Brug vores unikke dashboard til at få overblik over alle dine projekter på én gang, på et enkelt sted. Easynote tilbyder en 7-dages prøveperiode uden behov for kreditkort.

