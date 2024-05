Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Canadiske Cloud Backups En Cloud Backup på forretningsniveau, der holder dine data 100 % i Canada. Vi er fokuseret på små virksomheder på tværs af Canada og leverer en robust og sikker softwarebaseret backupklient, der ikke kræver hardware eller forudgående omkostninger. Dette er en hybrid backup, der giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere lokalt såvel som til skyen, vores klient inkluderer agenter til Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes og kører på Windows, Mac eller Linux. Webstedshosting En hjemmeside-hosting-tjeneste med fokus på at varetage behovene hos en webudvikler eller designers kunder. vi leverer de basale støttebehov, som deres kunder har, så de kan fokusere på det, de er gode til.

cloudpockets.com

