IO River gør overgangen til multi-CDN-platforme problemfri, hvilket giver kunderne mulighed for at operere effektivt og opnå optimal ydeevne, pålidelighed og omkostninger. vi kalder det: "Virtual Edge", et leverandør-agnostisk lag oven på flere CDN-platforme med nul overhead på trafikken. IO River introducerer "Virtual Edge" - et samlet lag af sikkerhed, trafikkontrol og serverløse computertjenester oven på eksisterende edge-platforme for at forbedre pålideligheden, ydeevnen og omkostningerne ved onlinetjenester.

Websted: ioriver.io

