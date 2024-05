IFS udvikler og leverer virksomhedssoftware til virksomheder over hele verden, der fremstiller og distribuerer varer, bygger og vedligeholder aktiver og administrerer servicefokuserede operationer. Inden for vores enkelte platform er vores branchespecifikke produkter naturligt forbundet med en enkelt datamodel og bruger indlejret digital innovation, så vores kunder kan være deres bedste, når det virkelig betyder noget for deres kunder – i øjeblikkets service. Vores medarbejderes og vores voksende økosystems brancheekspertise, sammen med en forpligtelse til at levere værdi ved hvert eneste trin, har gjort IFS til en anerkendt leder og den mest anbefalede leverandør i vores sektor.

Websted: ifs.com

