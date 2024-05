Essembi er softwareinnovationshubben, der hjælper softwarevirksomheder med at accelerere deres innovationscyklus for at blive førende på deres marked. I nutidens hurtige softwareverden er presset for at bygge fantastisk software højere end nogensinde. Hastigheden af ​​din softwareinnovationscyklus spiller en afgørende rolle for din succes. De succesrige brancheledere er ofte dem med den hurtigste softwareinnovationscyklus – de indsamler hurtigt værdifuld feedback, træffer informerede beslutninger om nye produktfunktioner og leverer produktopdateringer af høj kvalitet hurtigere end deres konkurrenter. Essembi hjælper softwareteams med at fremskynde deres softwareinnovationscyklus ved at levere funktionaliteten til at styre cyklussen i ét system. Når dine produktstyrings-, udviklings-, kundesupport-, salgs- og marketingteams problemfrit samarbejder på en enkelt platform, vinder alle – dine kunder får funktioner hurtigere, dit produkt vokser hurtigere og din virksomhed skalerer hurtigere.

Websted: essembi.com

