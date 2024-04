Hos TARGIT bringer vi ekspertise til vigtige vertikaler for at hjælpe vores kunder med at træffe datadrevne beslutninger. Vi skaber varig værdi med business intelligence (BI) og analyseløsninger, der understøtter dine unikke mål og de processer, der driver din daglige drift. Oplev kærlighed ved første blik med TARGIT Decision Suite, vores alt-i-én business intelligence (BI) og analyseplatform, der er intuitiv, alsidig og tilgængelig for enhver medarbejder. TARGIT Decision Suite hjælper virksomheder med at integrere, visualisere og dele data bedre og hurtigere end nogensinde før. Vores løsning kombinerer styringen af ​​en centraliseret BI-løsning med fleksibiliteten fra en decentral løsning med robust sikkerhed og pålidelighed. Derudover integreres det nemt med dine eksisterende systemer og tilpasser sig løbende til dine behov, selvom din organisation vokser. Anerkendt som Global Leader in Vendor Credibility af Dresner tre år i træk og Leader in BI Excellence af BARC fem år i træk, er vi stolte af at støtte vores kunder gennem kontinuerlig innovation, indsigtsfulde anbefalinger og en forretningsmodel, der kommer i centrum.

