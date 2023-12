Mailchimp er en amerikansk marketing automation platform og e-mail marketing service. Platformen er handelsnavnet for dens operatør, Rocket Science Group, et amerikansk firma grundlagt i 2001 af Ben Chestnut og Mark Armstrong, hvor Dan Kurzius tiltrådte på et senere tidspunkt. "Mailchimp, opkaldt efter deres mest populære e-kortkarakter, blev lanceret i 2001 og forblev et sideprojekt i flere år og tjente et par tusinde dollars om måneden." Mailchimp begyndte som en betalt tjeneste og tilføjede en freemium-mulighed i 2009. Inden for et år var dens brugerbase vokset fra 85.000 til 450.000. I juni 2014 sendte den over 10 milliarder e-mails om måneden på vegne af sine brugere. I 2017 fik virksomheden 14.000 nye kunder hver dag. Virksomheden er forblevet ejet af sine medstiftere og har ikke accepteret venturekapitalfonde. I 2016 blev Mailchimp rangeret som nr. 7 på Forbes Cloud 100-listen. I februar 2017 blev virksomheden kåret som en af ​​Fast Companys mest innovative virksomheder i 2017. I august 2017 blev det rapporteret, at Mailchimp ville åbne kontorer i Brooklyn og i Oakland, Californien. I februar 2019 købte Mailchimp LemonStand, en mindre konkurrent . Senere i 2019 annoncerede virksomheden, at dens årlige omsætning ville nå $700 millioner. Mailchimp annoncerede senere deres planer om at skifte fra postdistribution til at tilbyde "en komplet marketingplatform rettet mod mindre organisationer." Til dette formål købte Mailchimp den London-baserede medie- og magasinvirksomhed, Courier, i marts 2020 med det erklærede mål om international vækst. Magasinet har en læserskare på 100.000 læsere i mere end 26 lande. Fra maj 2019 vil nye brugere blive opkrævet pr. kontakt i modsætning til kun abonnenter, så nye brugere vil betale for afmeldte kontakter og dem, der endnu ikke har bekræftet.

Websted: mailchimp.com

