AWS Console

Amazon Web Services (AWS) er et datterselskab af Amazon, der leverer on-demand cloud computing-platforme og API'er til enkeltpersoner, virksomheder og regeringer på et målt pay-as-you-go-basis. Disse cloud computing-webtjenester leverer en række grundlæggende abstrakte tekniske infrastrukturer og distribuerede computerbyggeblokke og værktøjer. En af disse tjenester er Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), som giver brugerne mulighed for at have en virtuel klynge af computere til rådighed hele tiden via internettet. AWS's version af virtuelle computere emulerer de fleste af egenskaberne ved en rigtig computer, herunder hardware central processing units (CPU'er) og grafikprocessorenheder (GPU'er) til behandling; lokal/RAM-hukommelse; harddisk/SSD-lagring; et udvalg af operativsystemer; netværk; og forudindlæst applikationssoftware såsom webservere, databaser og kundeforholdsstyring (CRM). AWS-teknologien er implementeret på serverfarme over hele verden og vedligeholdes af Amazon-datterselskabet. Gebyrer er baseret på en kombination af brug (kendt som en "Pay-as-you-go"-model), hardware, operativsystem, software eller netværksfunktioner valgt af abonnenten påkrævet tilgængelighed, redundans, sikkerhed og servicemuligheder. Abonnenter kan betale for en enkelt virtuel AWS-computer, en dedikeret fysisk computer eller klynger af begge. Som en del af abonnementsaftalen sørger Amazon for sikkerhed for abonnenternes systemer. AWS opererer fra mange globale geografiske regioner, herunder 6 i Nordamerika. Amazon markedsfører AWS til abonnenter som en måde at opnå storskala computerkapacitet hurtigere og billigere end at bygge en egentlig fysisk serverfarm. Alle tjenester faktureres baseret på brug, men hver service måler brug på forskellige måder. Fra 2017 ejer AWS en dominerende 34% af al cloud (IaaS, PaaS), mens de næste tre konkurrenter Microsoft, Google og IBM har henholdsvis 11%, 8%, 6% ifølge Synergy Group.

Websted: amazon.com

