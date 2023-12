Basecamp er et amerikansk websoftwarefirma med base i Chicago, Illinois. Firmaet blev medstiftet i 1999 af Jason Fried, Carlos Segura og Ernest Kim som et webdesignfirma kaldet 37signals. Siden midten af ​​2004 er virksomhedens fokus flyttet fra webdesign til udvikling af webapplikationer. Dens første kommercielle applikation var Basecamp, efterfulgt af Backpack, Campfire og Highrise. Open source webapplikationsramme Ruby on Rails blev oprindeligt skabt til internt brug hos 37signals, før den blev offentligt frigivet i 2004. I februar 2014 vedtog virksomheden en ny strategi, der udelukkende fokuserede på sit flagskibsprodukt, softwarepakken også kaldet Basecamp, og omdøbning af virksomheden fra 37signals til Basecamp. Jason Fried og David Heinemeier Hansson har udgivet flere bøger under navnet 37signals.

Websted: basecamp.com

