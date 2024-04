Kundedataplatforme - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Customer Data Platforms (CDP'er) spiller en afgørende rolle i at samle og centralisere kundedata i en enkelt database. Disse værktøjer udstyrer marketingteams med vigtig indsigt, der er nødvendig for at udføre vellykkede kampagner. CDP'er har evnen til at indsamle data fra forskellige kilder, både online og offline, herunder websteder, mobilapps og e-mail-platforme, hvilket giver et omfattende overblik over hver enkelt kunde. Efter datahentning sætter CDP'er organisationer i stand til at forudsige de mest effektive næste skridt for individuelle kunder, hvilket hjælper virksomheder med at forstå, hvordan man fastholder en bestemt kundekreds. Derudover kan CDP'er bruges af kundeserviceteams til at skræddersy deres supporttjenester til hver enkelt kundes unikke behov. Integrationsfunktioner med marketingautomatiseringssoftware, datavarehussoftware og andre datalagringsplatforme findes almindeligvis i CDP'er.