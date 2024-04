LeadBoxer er en leadgenererings- og leadscoringsplatform for små til store B2B-salgsteams. LeadBoxer giver salgsteams af enhver størrelse værdifuld indsigt i, hvad deres potentielle kunder er interesserede i, før de overhovedet når ud. Softwaren opretter automatisk besøgsprofiler for besøgende på webstedet, fanger data om deres onlineadfærd og interaktioner og tildeler dem derefter en leadscore i henhold til parametre, der er indstillet af den tildelte kontoadministrator. Med LeadBoxer er salgsteams i stand til at spore besøgende på webstedet, side- og videovisninger og dokumentdownloads samt måle trafikkilder. Den udpegede sælger kan indstille betydningen af ​​forskellige lead-egenskaber (branche, antal sidevisninger osv.) for at påvirke leadscore tildelt af LeadBoxer. Når et kundeemne er klar til at blive kvalificeret, rapporterer LeadBoxer og underretter den ansvarlige sælger (eller personer). Den relevante sælger kan engagere sig i deres lead direkte via LeadBoxer-appen, hvor leads til enhver tid kan gennemgås, tildeles eller fjernes. LeadBoxer integreres med CRM'er og andre salgsværktøjer via en avanceret API.

