Serviceform – Den eneste software, din virksomhed har brug for til salg, support og markedsføring. Har du besøgende på webstedet, men ikke konverterer dem til kunder? Lad os ændre det! Serviceform hjælper virksomheder over hele verden med at konvertere besøgende på webstedet til omsætning. Dette gøres ved at kombinere leadgenereringsværktøjer, analyser til at identificere de besøgendes adfærd og et CRM for at give en enkelt løsning til hjemmesidekonvertering og kundestyring. Vores vision er at være en globalt førende virksomhed med fokus på at skubbe grænserne for online leadgenerering og kommunikation. Vi ønsker at være den eneste software, din virksomhed har brug for til salg, support og marketing. Serviceform er en finsk-baseret SaaS-virksomhed. Vi er forpligtet til at udvikle de bedst mulige leadgenereringsværktøjer og analyseværktøjer. Vi ønsker at give virksomhedsejere mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger og udvikle deres virksomheder forudsigeligt. Om vores teknologi tilbyder vi en alt-i-en softwareplatform, der hjælper virksomheder med at forenkle deres salgs-, marketing- og kundesupportproces. • De eneste 6 webstedskonverteringsværktøjer, du skal bruge: Chatbot, Livechat, Dynamisk form, Samtalelandingsside, Engagementchatbot, Popup og Flydende bjælke. • Administrationsværktøjer: Flex xRM, Ourly Meeting-planlægger, Websiteanalyse og Cookie-banner. • Kommunikationsværktøjer: Social indbakke, e-mail- og sms-kampagnebygger.

