Vi er en annoncekonverteringsplatform. Som en tech-aktiveret servicevirksomhed omfatter de tjenester, vi leverer, lead capture, lead-kvalificering, aftaleindstilling og retainer-signering. De værktøjer, vi bruger til at gøre dette, inkluderer live chat, taleopkaldscentre, virtuel assistent og SMS-kommunikation. De værktøjer, vi leverer, er meget tilpasselige, hvilket gør det muligt for vores tjenester at vokse, efterhånden som vores kunder udvider sig. Vores brancheuddannede agenter leverer ekspertise til hver kunde, 24/7. Vi sigter efter at være den mest support-centrerede, omfattende løsning for vores kunde i vores niche.

Websted: blazeo.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Blazeo. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.