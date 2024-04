Software til identifikation af besøgende - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Virksomheder bruger Visitor Identification-software til at oprette profiler af personer, der besøger deres websteder, med det formål at omdanne dem til kunder. I modsætning til mange hjemmesidedesign- og administrationsløsninger, der blot leverer statistik såsom besøgstal og besøgstal, mangler de detaljerede oplysninger om profilen for besøgende på hjemmesiden. Besøgsidentifikationssoftware bygger bro over dette hul ved at give sælgere væsentlige oplysninger om besøgende på webstedet, så de kan konvertere disse besøgende til kundeemner. Markedsførere kan også bruge Visitor Identification-software til at forbedre præcisionen af ​​deres indholdsmålretning for besøgende på webstedet.