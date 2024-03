IPFingerprint er webintelligenssoftware, der giver dig mulighed for at konvertere eksisterende ukendte webbesøgende til forretning. IPFingerprint vil identificere virksomheder, der kigger på dit websted, og vise dig de sider, tjenester eller produkter, som de ser. Det vil også fortælle dig, hvordan disse besøgende fandt dit websted, og hvis via Google Ads: hvilke sætninger de brugte for at nå dertil. Flere forretninger fører til din tragt uden at øge dit marketingbudget! Resumé af, hvad IPFingerprint fortæller dig... Virksomhedsidentitet og kontaktoplysninger Besøgskilde (Google, kampagnelink, Facebook, Google Ads osv...) Sidevisninger og besøgsvarighed Virksomheds- og individuelle e-mailadresser

