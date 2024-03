Vi har brugt Teamgo i 15 måneder nu og har fundet det uvurderligt at hjælpe med vores besøgshåndtering." - S. Morris - Landmark Teamgo vil ændre den måde, du tænker på besøgsstyring på. Imponer gæster med et brugervenligt besøgsskilt med touchskærm en løsning, der ser professionel ud, er nem at sætte op og en fornøjelse at bruge. Teamgo er enkel for besøgende og medarbejdere at bruge, meget tilpasselig og tilbyder besøgende og personale log-in, badgeprint, forhåndsregistreringer og check-in af gæster og bookinger. Byd dine besøgende velkommen med den førende log-in-oplevelse, som McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, regeringer, skoler, ikke for profit og tusindvis af andre arbejdspladser har tillid til, for sikkert og effektivt at hilse på millioner af gæster hvert år. - Bedre sikkerhed for mennesker og steder - Opfyld overholdelseskrav - Spor folks flow ind/ud af dine faciliteter - Håndter nødsituationer - Værdifuld rapportering og indsigt - Lavet til besøgende, medarbejdere, entreprenører og mere! Fuldstændig sikker og fuldt cloud-administreret med mange funktioner, der hjælper dig med at spare tid og reducere omkostningerne ved at drive kontoret, startende i receptionen. Det bedste første indtryk sidste Teamgo er en digital, fremadrettet løsning, der er designet til mennesker. Skab en strømlinet log-in-oplevelse, der er hurtig og mindeværdig. Øg sikkerheden og bevidstheden Lad dine medarbejdere vide, hvem der er ankommet for at besøge dem, send de besøgendes navn og foto, så de kan hilse på dem personligt og professionelt. Ved, hvem der er på stedet, hvorfor og hvor de kan være placeret, alt sammen med live, realtidsrapportering. Nye effektivitetsgevinster til din arbejdsplads Reducer spild og omkostninger forbundet med udskrivning og arkivering af besøgsbøger og kort. Fremskynd ankomsttider og forbind besøgende øjeblikkeligt med deres værter. Opfyld dine overholdelseskrav Overholdelse er alt med Teamgo. Indsaml og tag kontrol over dine data med kraftfulde funktioner, herunder komplette GDPR- og dataadministrationsværktøjer. Teamgo er designet med compliance og sikkerhed for mennesker og arbejdspladser top of mind, inklusive GDPR, ITAR, FSMA, PCI og mere... FOR EN FULDSTÆNDIG LISTE OVER FUNKTIONER BESØG TEAMGO'S WEBSITE. ** Tekniske krav ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro med iOS version 10+. Netværks-WiFi eller mobildata er påkrævet. Du skal have netværks-/internetforbindelse for at betjene denne tjeneste. ** Hjælp og support ** Besøg vores hjemmeside for generelle forespørgsler, dokumentation og support. Vi er her for at hjælpe 24/7 med produktfunktioner og salgsforespørgsler.

