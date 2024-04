Software til kortlægning af kunderejser - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Software til kortlægning af kunderejser hjælper virksomheder med at forstå en kundes komplette oplevelse gennem dynamiske visualiseringer. Processen involverer at skabe et visuelt kort, der omfatter alle berøringspunkter gennem en kundes rejse, inklusive forventninger, mål og interaktioner. Dette kort spænder fra begyndelsen af ​​kundens oplevelse med brandet (såsom den første opdagelse) til stadierne af køb og fastholdelse. Det er vigtigt at bemærke, at selvom de ofte forveksles med analysesoftware til kunderejser, er begge typer komplementære, men alligevel adskilte. Kunderejseanalysesoftware fokuserer på overvågning, sporing og analyse af kundeemner og/eller kundeadfærd på tværs af forskellige kanaler over tid, hvilket bidrager til eliminering af datasiloer ved at konsolidere tidligere segmenterede data.