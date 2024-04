E-mail marketing software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

E-mail marketing software fungerer som et afgørende værktøj for virksomheder til at konstruere og overvåge deres e-mail-lister, segmentere dem til målrettede e-mail-kampagner, mens de overvåger abonnentinteraktioner. Disse værktøjer gør det muligt at oprette tilpassede e-mails, der anvender enten HTML og CSS eller brugervenlige WYSIWYG-editorer. Integration med Customer Relationship Management-software (CRM) forbedrer platformens forudsigelige muligheder. E-mail marketing er en typisk funktion, der findes i marketing automation værktøjer. I modsætning til omfattende automatiseringsløsninger, der dækker forskellige kanaler, er disse produkter fokuseret specifikt på e-mail marketing. For en detaljeret udforskning af e-mail-marketingmuligheder inden for marketingautomationsprodukter kan købere henvise til kategorisiden for Marketing Automation.