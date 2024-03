Prisbillig e-mail-marketingplatform - Bulk + Drip + Transaktionel - Gratis op til 1.000 kontakter BigMailer understøtter alle større e-mail-kampagnetyper - bulk, automatisering, dryp, autosvar, rss til e-mail og transaktioner - og tillader afsendere i høj volumen at konsolidere al deres e-mail aktiviteter på en enkelt platform. Indbygget brand management giver mulighed for optimerede arbejdsgange for bureauer, store teams, multi-produkt virksomheder og beslutningstagere med flere projekter. Inviter ubegrænsede brugere eller klienter med passende tilladelsesniveau og skift adgang når som helst. White label-mulighed tilgængelig på bureau- og virksomhedsplaner. Afvisninger, afmeldinger og klager håndteres automatisk. Selvbetjeningsmulighed for at eksportere eller slette lister når som helst uden at kontakte supporten. Fleksible muligheder for administration af e-mailskabeloner - byg smukke mobiloptimerede skabeloner med vores træk-n-slip editor, eller brug vores klassiske editor til at administrere dine eksisterende brandede skabeloner og redigere som rich text eller kode. Vær vært for ubegrænsede billeder til brug i dine skabeloner. Del udvalgte skabeloner mellem mærker. Alle konti starter på gratis niveau, ingen CC påkrævet.

Kategorier :

Websted: bigmailer.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Big Mailer. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.