All the essential Email Marketing tools Sending a promotional email campaign and email list management was never easier before. * Autoresponders * Email subscription forms * Transactional APIs * Authenticated Emails * Optimized Email Delivery * Dedicated IPs * Auto Bounce Handling * Feedback Loops * Real Time Analytics * Scalable Infrastructure * Dedicated Account Manager * Unbeatable Price

Kategorier :

Websted: mailbrainiers.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MailBrainiers. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.