If This Then That, også kendt som IFTTT, er en freeware webbaseret tjeneste, der skaber kæder af simple betingede erklæringer, kaldet applets. En applet udløses af ændringer, der sker inden for andre webtjenester såsom Gmail, Facebook, Telegram, Instagram eller Pinterest. For eksempel kan en applet sende en e-mail, hvis brugeren tweeter ved hjælp af et hashtag, eller kopierer et billede på Facebook til en brugers arkiv, hvis nogen tagger en bruger på et billede. Ud over den webbaserede applikation kører tjenesten på iOS og Android. I februar 2015 omdøbte IFTTT sin oprindelige applikation til IF og udgav en ny suite af apps kaldet Do, som brugere kan oprette genvejsapplikationer og handlinger med. Fra 2015 oprettede IFTTT-brugere omkring 20 millioner opskrifter hver dag. Alle funktionerne i Do-pakken af ​​apps er siden blevet integreret i en nydesignet IFTTT-app.

Websted: ifttt.com

