Unit4 er en softwarevirksomhed, der designer og leverer virksomhedssoftware og ERP-applikationer og relaterede professionelle tjenester til folk i serviceorganisationer, med et særligt fokus på de professionelle tjenester, uddannelse, offentlige tjenester og nonprofitsektorer. Det har datterselskaber og kontorer i 23 lande i Europa, Nordamerika, Asien-Stillehavsområdet og Afrika. Virksomheden er bedst kendt for sin People Experience Suite, herunder Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A og Unit4 Talent Management. I 2015 annoncerede Unit4 et partnerskab med Microsoft om at bygge selvkørende forretningsapplikationer på Microsoft Azure-skyen. Unit4s software er tilgængelig i enten cloud- eller lokale opsætninger, med understøttelse for on-premise, der slutter i december 2024. I 2020 lancerede virksomheden et Global Channel Partner Program for at hjælpe partnere med at implementere Unit4-software. Unit4s næste generations ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning) driver mange af verdens mellemmarkedsorganisationer og samler mulighederne for økonomi, indkøb, projektledelse, HR og FP&A for at dele information i realtid og levere større indsigt for at hjælpe organisationer bliver mere effektive.

Websted: unit4.com

