Microsoft annoncerede udgivelsen af ​​Microsoft Entra, som omfatter alle Microsofts identitets- og adgangsmuligheder. Entra-familien inkluderer Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) samt to nye produktkategorier: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) og decentraliseret identitet. Produkterne i Entra-familien vil hjælpe med at give sikker adgang til alt for alle ved at levere identitets- og adgangsstyring, administration af berettigelse til cloud-infrastruktur og identitetsbekræftelse. Microsoft Entra vil verificere alle typer identiteter og sikre, administrere og styre deres adgang til enhver ressource. Den nye Microsoft Entra-produktfamilie vil: * Beskyt adgangen til enhver app eller ressource for enhver bruger. * Sikre og verificere enhver identitet på tværs af hybrid- og multi-cloud-miljøer. * Opdag og administrer tilladelser i multi-cloud-miljøer. * Forenkle brugeroplevelsen med intelligente adgangsbeslutninger i realtid.

Websted: entra.microsoft.com

