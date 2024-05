Tellma ERP er næste generations ERP-løsning til virksomheder. Designet til fleksibilitet, omkostningseffektivitet og ydeevne til at håndtere dataarbejdsbelastninger i virksomhedskvalitet. Tellma ERP er et produkt af mange års forskning og udvikling, det er en banebrydende løsning, der har løst det sværeste problem i branchen: Hvordan man designer et ERP-system, der kan håndtere de massive dataarbejdsbelastninger fra Tier-2 virksomheder såvel som alle deres tilpassede forretningsregler, krav og processer uden at blæse implementeringsomkostningerne ud af proportioner. Med Tellma ERP drager brugere fordel af de seneste trends inden for moderne webstandarder, databaseteknologi og softwarearkitektur fra Microsoft og Google. Tellma ERP anvender mønstre som single page applications (SPA), progressive webapps og service worker caching for at opnå øjeblikkelig opstartstid og smørglad navigation. Tellma ERP opnår perfekte resultater på Google Lighthouse-benchmarkingværktøjet til websteder, og overgår andre ERP-software som Odoo, ERPNext og Microsoft Dynamics. Tellma ERP tilbyder faseimplementeringer og fleksible implementeringsmuligheder, herunder en SaaS-hostingmodel leveret af klassens bedste cloud-udbyder Microsoft Azure. Tellma ERP kan også være selvhostet både i skyen eller på en lokal LAN-server. Uanset en organisations strategi kan Tellma skræddersy en passende løsning.

Websted: tellma.com

