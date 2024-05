Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Projectworks er en virksomhedsledelsesplatform designet til at hjælpe professionelle og kreative servicevirksomheder med bedre at styre deres organisationer inden for områderne projektledelse, projektøkonomi og personaleledelse. Vores kernefunktioner omfatter ressourcer, prognoser, fakturering, timesedler, udgifter, projektledelse, projektbrænding og forlade reservation. Projectworks er specielt designet til softwarefirmaer, arkitekter, ingeniører og ledelseskonsulenter.

Kategorier : Business Projektledelsessoftware

Websted: projectworks.io

