EdgeTier er en AI-software i realtid, der overvåger samtaler og giver værdifuld indsigt for at forbedre kundeoplevelsen. Det gør det muligt for kundeengagement-teams at forbedre effektiviteten og gøre agenter til superstjerner. Softwaren analyserer data og gør dem let tilgængelige, så teams kan reagere på ændringer og tendenser i realtid. Softwaren tilbyder flere funktioner til at øge kundeengagementet. Sonar leverer trenddetektion i realtid for at reagere hurtigere på kundekommunikation. Indeks muliggør fleksibel meningsbaseret søgning og tagging for at kvantificere ustrukturerede data. Coach hjælper med at forbedre agentens effektivitet ved at give et omfattende billede af deres præstationer over alle interaktioner. Assist leverer personlige agentbeskeder for hurtigere svar. EdgeTier er betroet af kundefokuserede ledere til at låse op for deres kundevirkelighed, fremme fastholdelse og forbedre kundeoplevelsen. Det er blevet implementeret med succes af virksomheder som Abercrombie & Fitch, CarTrawler og Codere Online. Softwaren er kompatibel med store aktører i branchen, såsom Salesforce, Live Person, Zendesk og Kustomer, og kan nemt integreres med eksisterende softwarestakke. Det understøtter flersprogede muligheder og giver organisationer mulighed for at arbejde på tværs af forskellige sprog, tidszoner og kulturer. EdgeTier tilbyder skalerbarhed i galakseklasse og behandler millioner af beskeder dagligt. Det sikrer realtidskommunikation ved at arbejde i realtid og behandle beskeder, efterhånden som de sendes og modtages. Softwaren giver også hyldeeffektivitet og indsigt, hvilket gør den til et værdifuldt værktøj for kontaktcentre med mere end tyve agenter. Overordnet set giver EdgeTier kundeengagement-teams med avancerede AI-funktioner til at forbedre effektivitet, reaktionsevne og kundetilfredshed.

Websted: edgetier.com

