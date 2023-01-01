WebCatalog
Trim FRVR

Trim FRVR

trim.frvr.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trim FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإزالة الكتل المطابقة وشق طريقك للحصول على أفضل درجاتك.

الموقع الإلكتروني: trim.frvr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trim FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mahjong Titans

Mahjong Titans

poki.com

Stack Three FRVR

Stack Three FRVR

stackthree.frvr.com

Duck Pond Mahjong

Duck Pond Mahjong

poki.com

Curling FRVR

Curling FRVR

curling.frvr.com

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Pet Rescue Saga

Pet Rescue Saga

apps.facebook.com

Hexagon Fall

Hexagon Fall

poki.com

Gold Train FRVR

Gold Train FRVR

goldtrain.frvr.com

Slash the Rope

Slash the Rope

poki.com

Bullet League

Bullet League

poki.com

Bubble Shooter FRVR

Bubble Shooter FRVR

bubbleshooter.frvr.com

Pegball FRVR

Pegball FRVR

pegball.frvr.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية