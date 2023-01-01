WebCatalog
Moon Waltz

Moon Waltz

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Moon Waltz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Moon Waltz هي لعبة مغامرات أنشأها Studio Seufz. ساعد بطلنا في المغامرة عبر القرية للعثور على آلة بيع. ادفع السحب بعيدًا لتتحول إلى مستذئب يرقص على التدمير. يجب عليك تجنب الشرطة في جميع الأوقات. يمكن أن تنتهي رحلتك في منتصف الليل بعدة طرق مدمرة. العب اللعبة عدة مرات واتخذ قرارات مختلفة في كل مرة لعب، وبهذه الطريقة سترى جميع السيناريوهات المحتملة. ادفع السحب - اضغط باستمرار على LMB أو شريط المسافة أو إصبعك على الشاشة. تم إنشاء Moon Waltz بواسطة Studio Seufz. العب ألعابهم الأخرى مجانًا على Poki: Murder, Caesar's Day Off

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Moon Waltz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Descent

Descent

poki.com

Tennis Hero

Tennis Hero

poki.com

Monkey Kick

Monkey Kick

poki.com

Winter Dodge

Winter Dodge

poki.com

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Slalom Hero

Slalom Hero

poki.com

Perfect Dunk

Perfect Dunk

poki.com

Jetpack Joyride

Jetpack Joyride

poki.com

Unpuzzle

Unpuzzle

poki.com

Mika's Candy Adventure

Mika's Candy Adventure

poki.com

Demolition Derby Crash Racing

Demolition Derby Crash Racing

poki.com

Bomber Royale

Bomber Royale

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية