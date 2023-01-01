Moon Waltz هي لعبة مغامرات أنشأها Studio Seufz. ساعد بطلنا في المغامرة عبر القرية للعثور على آلة بيع. ادفع السحب بعيدًا لتتحول إلى مستذئب يرقص على التدمير. يجب عليك تجنب الشرطة في جميع الأوقات. يمكن أن تنتهي رحلتك في منتصف الليل بعدة طرق مدمرة. العب اللعبة عدة مرات واتخذ قرارات مختلفة في كل مرة لعب، وبهذه الطريقة سترى جميع السيناريوهات المحتملة. ادفع السحب - اضغط باستمرار على LMB أو شريط المسافة أو إصبعك على الشاشة. تم إنشاء Moon Waltz بواسطة Studio Seufz. العب ألعابهم الأخرى مجانًا على Poki: Murder, Caesar's Day Off

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