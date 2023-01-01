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Marble Run

Marble Run

poki.com

اللعب على الويب

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Marble Run هي لعبة محاكاة حيث يمكنك إنشاء مسار رخامي ثلاثي الأبعاد خاص بك. قم ببناء مسار باستخدام كتل خشبية منحوتة أو قضبان. هناك أيضًا عناصر خاصة يمكنك استخدامها مثل المصعد والمروحة والمدفع والمزيد! اختر قطعة من الرخام وابدأ في إنشاء المسار الخاص بك. يمكنك أيضًا وضع بعض المصابيح على المسار، أو التبديل بين خلفية النهار أو الليل. أنشئ المسار الخاص بك واختبره ولا تنس حفظه! هل يمكنك إنشاء مسار ماربل رن الرائع؟ عناصر التحكم: إنشاء - النقر بالماوس الأيسر نظرة عامة - النقر بزر الماوس الأيمن (اضغط باستمرار) التكبير - التمرير التحرك - مفاتيح الأسهم نبذة عن المنشئ: تم إنشاء لعبة Marble Run بواسطة Patyuk Games. هذه هي لعبته الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marble Run. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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