Piranh.io هي لعبة IO النهائية تحت الماء التي أنشأها Kiemura! ستلعب دور سمكة البيرانا تحت البحر في مهمة واحدة: تناول الطعام وتدمير جميع أسماك الضاري المفترسة الأخرى. استخدم التعزيزات وشكا من القوة لهزيمة اللاعبين الآخرين من جميع أنحاء العالم وإثبات من يحكم المياه حقًا. يقدم Piranh.io أوضاع اللعب عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال لتناسب أي نوع من اللاعبين. هل أنت جائع للفوز؟ ضوابط: تحرك الماوس النقر بالماوس الأيسر - التعزيز الفضاء - استخدم الطاقة عن الخالق: تم إنشاء Piranh.io بواسطة Kiemura، ومقرها في فنلندا. وهو أيضًا مبتكر Tap Roller وPicky Package وJumparound والتي ستكون لعبته القادمة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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