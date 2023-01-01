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Hammer 2: Reloaded

Hammer 2: Reloaded

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اقتل المجرمين في Hammer 2: Reloaded! يخدم حارسك القاسي نوعًا فريدًا من العدالة. بدلاً من إلقاء القبض على اللصوص، يمكنك ببساطة إنهاء حياتهم. أنفق أموالك على حزمة الطائرات والقنابل اليدوية غير المحدودة ووضع الله. مولد السيارة يجعل السيارات تظهر في أي مكان!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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