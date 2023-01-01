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Franky Valet Parking

Franky Valet Parking

poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قيادة سيارات العملاء داخل وخارج موقف السيارات! باعتبارك خادمًا، يجب أن تكون حذرًا جدًا عند توجيه كل مركبة. إذا ضربت أي كائن، فسوف تفقد نجمة. الهدف الرئيسي هو كسب 5 نجوم مقابل وظيفة مثالية. انظر في مرآة الرؤية الخلفية للتأكد من عدم اصطدامك بأي مركبة أخرى. انتظر حتى تفتح بوابة العبور قبل الدخول إلى المناطق المحظورة. استمتع بالموسيقى الرائعة والمبهجة أثناء القيادة في Franky Valet Parking!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Franky Valet Parking. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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