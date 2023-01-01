قيادة سيارات العملاء داخل وخارج موقف السيارات! باعتبارك خادمًا، يجب أن تكون حذرًا جدًا عند توجيه كل مركبة. إذا ضربت أي كائن، فسوف تفقد نجمة. الهدف الرئيسي هو كسب 5 نجوم مقابل وظيفة مثالية. انظر في مرآة الرؤية الخلفية للتأكد من عدم اصطدامك بأي مركبة أخرى. انتظر حتى تفتح بوابة العبور قبل الدخول إلى المناطق المحظورة. استمتع بالموسيقى الرائعة والمبهجة أثناء القيادة في Franky Valet Parking!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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