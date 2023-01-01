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Burrito Bison Revenge

Burrito Bison Revenge

poki.com

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Burrito Bison Revenge هي لعبة منصة حيث تلعب دور بيسون يطير فوق المدينة لاستعادة محفظتك المسروقة من أرض الحلوى. أطلق نفسك في الهواء بكل قوة وادوس كل شيء في الأفق! ارتد عن الدببة المطاطية الناعمة لتمديد المسافة الخاصة بك، وأداء ضربات الجسم في الوقت المناسب لاكتساب الزخم، واستكشف سيناريوهات ممتعة مجنونة أخرى مثل اختطاف السيارات، والسفن التجريبية، وحتى الطيران إلى السماء للحصول على التأثير النهائي. يمكن إنفاق الأموال التي كسبتها في اللعبة على الترقيات لجعل سفرك أطول وأكثر قوة. هل يمكنك فتح كل ترقية والتغلب على كل رئيس فريد من نوعه؟ اضغط على مسافة عندما يصل العداد إلى المركز المطلق حتى تتمكن من البدء بإطلاق قوي. احصل على الزخم من خلال إطلاق زر الضربة القاضية في اللحظة المناسبة. Slam - النقر بالماوس الأيسر أو SpaceBurrito Bison Revenge تم تطويرها في عام 2012 بواسطة Juicy Beast، وهو فريق تطوير ألعاب كندي. لاحقًا، تم نقله إلى HTML5 بواسطة AwayFL. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! لا يمكن تشغيل Burrito Bison Revenge إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي. يمكنك لعب Burrito Bison Revenge مجانًا على Poki. هناك 19 ترقية يمكنك شراؤها في اللعبة، ولكل منها مقياس التقدم الخاص بها. هناك وضعان للعبة: عادي وبقاء. يجب عليك إنهاء اللعبة مرة واحدة لفتح وضع البقاء على قيد الحياة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Burrito Bison Revenge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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