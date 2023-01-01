أفضل رفيق لك في Genshin Impact! يساعدك Paimon.moe على تخطيط ما تريد زراعته باستخدام الآلة الحاسبة الصعودية، كما أنه يتتبع تقدمك من خلال قائمة المهام وعداد الرغبات.

الموقع الإلكتروني: paimon.moe

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