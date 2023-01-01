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Medal

Medal

medal.tv

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Medal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مقطع. يحرر. يشارك. تسترجع. إنها لحظتك. قصها. يتيح لك Medal.tv إمكانية قص أسلوب لعبك على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والأجهزة المحمولة دون إسقاط أي إطار. قم بتحرير مقاطعك ومشاركتها على Medal وأي منصة اجتماعية أخرى بنقرة زر واحدة.

الموقع الإلكتروني: medal.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Medal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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