مقطع. يحرر. يشارك. تسترجع. إنها لحظتك. قصها. يتيح لك Medal.tv إمكانية قص أسلوب لعبك على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والأجهزة المحمولة دون إسقاط أي إطار. قم بتحرير مقاطعك ومشاركتها على Medal وأي منصة اجتماعية أخرى بنقرة زر واحدة.

الموقع الإلكتروني: medal.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Medal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.