Make It Meme هي لعبة ممتعة حيث يمكنك إنشاء وتسجيل الميمات مع أصدقائك أو اللاعبين الحقيقيين عبر الإنترنت. ما عليك سوى إنشاء ردهة أو الانضمام إليها وانتظر انضمام اللاعبين الآخرين. بمجرد أن تبدأ اللعبة، يحصل كل لاعب على ميم عشوائي وعليه أن يأتي بتعليق مضحك خلال الوقت المحدد. بعد ذلك، يكون لدى كل لاعب 15 ثانية لتقييم إبداعات الميمات هذه. وأخيرًا، الميم الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يفوز بالجولة. هناك 3 أوضاع للعبة للاختيار من بينها: عادي، ونفس الميم، ومريح. اختر الوضع الذي أنت الأفضل فيه وأظهر للجميع جانبك المضحك! لا تنس تنزيل الميمات المفضلة لديك ومشاركتها مع أصدقائك! Meme Buddy هو زر لإظهار الحب للميم المفضل لديك وتصبح Meme Buddy! عندما تنقر عليه، تحصل على نصف نقاط ميمي صديقك كمكافأة. هناك 3 أوضاع للعبة للاختيار من بينها: عادي، ونفس الميم، ومريح. انقر باستخدام زر الماوس الأيسر أو اضغط بإصبعك لتحديد نص الحقل واكتب التسميات التوضيحية الخاصة بك. عندما يحين دورك للتصويت، استخدم الزر الأحمر للتصويت الإيجابي، أو الزر الأزرق للتصويت السلبي، أو الزر "Meh" لعدم إعطاء نتيجة. تم إنشاء Make It Meme بواسطة Prealpha. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Make It Meme مجانًا على Poki. ويمكن لعب Make It Meme على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Make It Meme. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.