Flyff Universe

يعود متصفح MMORPG ثلاثي الأبعاد عبر الأنظمة الأساسية إلى أصول Flyff Online - يمكن تشغيله على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

الموقع الإلكتروني: universe.flyff.com

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