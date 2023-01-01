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Leghe Fantacalcio

Leghe Fantacalcio

leghe.fantacalcio.it

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leghe Fantacalcio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كرة القدم الخيالية في وضعين كلاسيكي لعبة كرة القدم الخيالية الكلاسيكية، غنية بإمكانية اللعب بوحدات قابلة للتخصيص حسب الدوري وتحديد عدد المقاعد وترتيب المقاعد وفقًا لتفضيلاتك، إلى جانب مئات الخيارات الأخرى! تعويذة، شعار تجربة لعب جذابة وممتعة مع لاعبي كرة قدم متعددي الأغراض، وتخصص الأدوار والوحدات "الحقيقية" مع التركيز على العنصر التكتيكي الاستراتيجي. آلية استبدال متقدمة.

الموقع الإلكتروني: leghe.fantacalcio.it

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