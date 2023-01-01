WebCatalog
Contexto

Contexto

contexto.me

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Contexto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف الكلمة السرية. يمكنك المحاولة عدة مرات حسب حاجتك. تم ترتيب الكلمات بواسطة خوارزمية الذكاء الاصطناعي حسب تشابهها مع الكلمة السرية. بعد إرسال الكلمة، سترى الموضع الذي وصلت إليه. الكلمة السرية هي رقم 1 قامت الخوارزمية بتحليل آلاف النصوص باللغة البرتغالية. ويستخدم السياق الذي تستخدم فيه الكلمات لحساب التشابه بينها.

الموقع الإلكتروني: contexto.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Contexto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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