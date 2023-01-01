اكتشف الكلمة السرية. يمكنك المحاولة عدة مرات حسب حاجتك. تم ترتيب الكلمات بواسطة خوارزمية الذكاء الاصطناعي حسب تشابهها مع الكلمة السرية. بعد إرسال الكلمة، سترى الموضع الذي وصلت إليه. الكلمة السرية هي رقم 1 قامت الخوارزمية بتحليل آلاف النصوص باللغة البرتغالية. ويستخدم السياق الذي تستخدم فيه الكلمات لحساب التشابه بينها.

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