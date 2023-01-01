WebCatalog
chess24

chess24

chess24.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من chess24 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

chess24.com ملعبك | العب الشطرنج وتعلم الشطرنج واقرأ أخبار الشطرنج وشاهد الشطرنج مباشرة

الموقع الإلكتروني: chess24.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ chess24. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Chess.com

Chess.com

chess.com

lichess

lichess

lichess.org

GameKnot

GameKnot

gameknot.com

Master Chess

Master Chess

poki.com

Chess Advisor

Chess Advisor

chess-advisor.com

Pente.org

Pente.org

pente.org

Chess Grandmaster

Chess Grandmaster

poki.com

Gomoku.com

Gomoku.com

gomoku.com

bet365

bet365

bet365.com

Chess Tempo

Chess Tempo

chesstempo.com

Forgotten Hill Memento: Playground

Forgotten Hill Memento: Playground

poki.com

Casual Chess

Casual Chess

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية