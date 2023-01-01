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Chess Advisor

Chess Advisor

chess-advisor.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chess Advisor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مستشار الشطرنج - مدرب الشطرنج الشخصي الخاص بك | مساعد الشطرنج. حاسبة الشطرنج عبر الإنترنت - قم بإعداد أي موضع على اللوحة عن طريق سحب القطع والضغط على زر "الحصول على الخطوة التالية" لرؤية الخطوة التالية التي يقترحها محرك الشطرنج Stockfish.

الموقع الإلكتروني: chess-advisor.com

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