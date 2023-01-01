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语雀

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الموقع الإلكتروني: yuque.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 语雀 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توثيق أدوات تدوين الملاحظات وقاعدة المعرفة - استخدم Yuque لبناء حديقتك الرقمية Yuque - توفير وثائق ممتازة وأدوات إدارة المعرفة للجميع وكل فريق.

الموقع الإلكتروني: yuque.com

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