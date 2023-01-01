Яндекс ОФД

مشغل البيانات المالية Yandex.OFD - تخزين بيانات موثوق وآمن وأتمتة الأعمال. سجلات النقد مع Yandex.OFD. دعم 24/7. تطبيقات الهاتف الجوال

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