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Яндекс Интернетометр

Яндекс Интернетометр

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الموقع الإلكتروني: yandex.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Интернетометр على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Yandex.Internetometer - التحقق من سرعة الإنترنت اختبار سرعة الانترنت. عنوان IP ونظام التشغيل وإصدار المتصفح وملفات تعريف الارتباط ودقة الشاشة ومعلمات النظام الأخرى.

الموقع الإلكتروني: yandex.ru

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