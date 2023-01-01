Яндекс Интернетометр

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Yandex.Internetometer - التحقق من سرعة الإنترنت اختبار سرعة الانترنت. عنوان IP ونظام التشغيل وإصدار المتصفح وملفات تعريف الارتباط ودقة الشاشة ومعلمات النظام الأخرى.

الموقع الإلكتروني: yandex.ru

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