احصل على نتائج بحث Google، ولكن بدون أي إعلانات أو جافا سكريبت أو روابط AMP أو ملفات تعريف الارتباط أو تتبع عنوان IP. يمكن نشره بسهولة بنقرة واحدة كتطبيق Docker، وقابل للتخصيص باستخدام ملف تكوين واحد. سريع وسهل التنفيذ كبديل لمحرك البحث الأساسي على سطح المكتب والهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: github.com

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