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Яндекс Взгляд

Яндекс Взгляд

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الموقع الإلكتروني: surveys.yandex.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Взгляд على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دراسة تفضيلات العملاء الحاليين والمحتملين والسوق بأكمله في بضع ساعات.

الموقع الإلكتروني: surveys.yandex.ru

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