Яндекс Взгляд
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الموقع الإلكتروني: surveys.yandex.ru
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: surveys.yandex.ru
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