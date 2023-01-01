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Яндекс Избранное

Яндекс Избранное

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الموقع الإلكتروني: yandex.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Избранное على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كل ما يهمك - Yandex.Favorites المنتجات والروابط والصور ومقاطع الفيديو - احفظ كل ما يهمك. وتنظيمها بالطريقة التي تريدها. متوفر في المتصفح والبحث والسوق وخدمات Yandex الأخرى.

الموقع الإلكتروني: yandex.ru

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