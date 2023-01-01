XOSS هو تطبيق "الكل في واحد" متخصص في ركوب الدراجات والرياضات الخارجية الأخرى. مزامنة البيانات من أجهزة كمبيوتر الدراجة؛ تسجيل التدريبات وتحليل البيانات

الموقع الإلكتروني: xoss.co

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