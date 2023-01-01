بوابة الرياضيين في الهواء الطلق: المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات، وركوب الدراجات الجبلية، والتزلج. مع مخطط الطريق المجاني عبر الإنترنت ومسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتتبع لهاتفك الذكي.

الموقع الإلكتروني: outdooractive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Outdooractive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.